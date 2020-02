Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Dieseldiebstahl aus Fahrschul-LKW - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Lkw stellte am Dienstag, 11.02.2020, gegen 15.00 Uhr, ein 51 Jahre alter Fahrschullehrer auf dem Parkstreifen in der Straße "In der Teichmatt" ab. Als er am Mittwoch, 12.02.2020, gegen 10.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der verschlossene Tankdeckel des Lkws aufgebrochen war. Es wurden rund 100 Liter Diesel aus dem Tank abgezapft. Am Tankdeckel entstand Sachschaden von 140 Euro. Der entwendete Dieselkraftstoff hat einen Wert von rund 130 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/66698) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "In der Teichmatt" gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

