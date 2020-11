Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Dubioses Telefonat schnell beendet

Das kam der Borkenerin zu Recht komisch vor: Die 79-Jährige hatte in der vergangenen Woche in den Abendstunden einen Anruf erhalten. Der Unbekannte am anderen Ende der Leitung sprach sie direkt mit ihrem Namen an. Danach behauptete er, im Auftrag der Stadt Borken anzurufen. Es gehe darum, den finanziellen Wert von Immobilien zu bewerten. Eine solche Kampagne seitens der Stadt gibt es jedoch nicht. Die Frau ließ sich nicht auf ein Gespräch ein und beendete das Telefonat. Worauf der unbekannte Anrufer hinaus wollte, ist nicht bekannt. Es könnte sich aber um eine der zahlreichen Maschen handeln, mit denen die Täter mit Abzocke und Betrug an das Geld ihrer Opfer kommen wollen. Hinweise und Informationen rund um dieses Thema gibt es unter www.polizei-beratung.de.

