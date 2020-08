POL-HB: Nr.: 0531 -- Räuber mit Schusswaffe überfallen Tankstelle

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Vegesack, Borchshöher Straße Zeit: 25.08.20, 21:50 Uhr

Zwei maskierte Männer überfielen am Dienstagabend eine Tankstelle in Vegesack. Einer der Täter bedrohte eine Tankstellenmitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Räuber betraten gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Borchshöher Straße. Einer der beiden zog eine Schusswaffe und bedrohte die 21- jährige Angestellte, woraufhin sie in den hinteren Bereich des Ladens flüchtete. Aufgrund einer Corona-Schutzscheibe kamen die Räuber nicht an die Kasse und flohen zu Fuß, ohne Beute in Richtung Lerchenstraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Borchshöher Straße Beobachtungen gemacht haben. Beschrieben wurden die Räuber wie folgt: Beide waren circa 185-190 cm groß. Der Mann mit der Schusswaffe war mit einem oliv-schwarzen Kapuzenpullover bekleidet, einer grauen Jeans und schwarzen Turnschuhen. Maskiert war er mit einem dunklen Mund-Nasen-Schutz. Der andere Räuber trug eine schwarze Hose mit Seitentaschen und eine schwarze Jacke. Außerdem hatte er ein weinrotes Cap auf, seine blonden Haare waren zum Dutt zusammengebunden. Maskiert war er mit einem hellen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

