Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Täter versuchen in Restaurant einzubrechen

Homberg (ots)

Melsungen Versuchter Einbruch in Restaurantbetrieb Tatzeit: 16.09.2020, 23:30 Uhr bis 17.09.2020, 06:00 Uhr In ein Restaurant in der Nürnberger Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag einzubrechen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 50,- Euro. Die Täter hatten versucht das Türschloss der Eingangstür aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

