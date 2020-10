Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Nach Einbruch von Helfer festgehalten

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Einem Helfer gelang es am Dienstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden festzuhalten. Der 44 Jahre alte Verdächtige soll sich gegen 21 Uhr am Rollladen eines Anwesens in der Mühlstraße zu schaffen gemacht haben, als die Bewohnerin dies bemerkte und Hilfe verständigte. Einem Bekannten gelang es dann den Mittvierziger zu stellen, festzuhalten und den im Anschluss alarmierten Beamten zu übergeben. Den vorläufig Festgenommenen erwartet nun ein Verfahren wegen des Versuchs eines Wohnungseinbruchsdiebstahls.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell