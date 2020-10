Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alkoholisiert und aggressiv

Lahr (ots)

Das Verhalten einer Frau führte am Dienstagabend unter anderem zu Anzeigen wegen dem Versuch der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und schlussendlich zur Ingewahrsamnahme der Mittdreißigerin. Die Frau hielt sich gegen 20 Uhr mit einer Personengruppe in der Flugplatzstraße auf, als es zuerst mehrfach zu Streitigkeiten gekommen sein soll. Die Alkoholisierte soll dort auch mit einem Stein in Richtung eines Kindes geworfen haben und im Anschluss die Mutter des Mädchens und weitere Zeugen beleidigt haben. Einen Auszug des Fäkalwortschatzes der Aggressorin mussten bei ihrer Ankunft auch Beamte des Polizeireviers Lahr über sich ergehen lassen. Das unaufhörlich aggressive Verhalten, ihre Alkoholisierung und die Weigerung dem angeordneten Platzverweis nachzukommen, führten die Frau schlussendlich für einige Stunden in die Räumlichkeiten des Lahrer Polizeireviers.

/ma

