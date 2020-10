Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Geschäft

Lahr (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher verwüstete in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr, teilweise die Räumlichkeiten in einem Anwesen in der Rheinstraße. Der Täter gelangte vermutlich durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in die Verkaufsräume eines dortigen Geschäfts. Welche Gegenstände der Langfinger entwendete, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen.

