Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Geroldsau - Hochwertige Elektrofahrräder gestohlen, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Geroldsau (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat in der Nacht auf Dienstag aus einer Gemeinschaftstiefgarage in der Geroldsauer Straße zwei Elektrofahrräder im Wert von knapp 7.000 Euro gestohlen. Der Ganove hat sich nach ersten Feststellungen zwischen 0:30 Uhr und 0:40 Uhr mit einem Bolzenschneider eine Öffnung geschaffen und war so in die Tiefgarage gelangt. Nun sind die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach einem Trekkingrad der Marke "Cannondale" sowie einem Mountainbike der Marke "Ghost". Wer Hinweise zum Verbleib der Räder oder zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-0 mit den Beamten in Baden-Baden in Verbindung.

