Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Kollision führt zu leichten Verletzungen

Hausach (ots)

Die Kollision zweier Verkehrsteilnehmer führte am Dienstagmittag zu leichten Verletzungen eines 44-Jährigen. Der Fahrer eines Opel war kurz nach 14 Uhr auf der Eisenbahnstraße in Hausach unterwegs, als er nach links in Richtung Gutach abbiegen wollte. Ein Halt an der dortigen Stopp-Stelle verhinderte offenbar nicht, dass der Autofahrer einen aus Richtung Haslach herannahenden Skoda-Lenker zu spät erkannte und es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Während der Mittvierziger leicht verletzt wurde, kam der Opel-Lenker ohne Blessuren davon. Beamte des Polizeipostens Wolfach bilanzieren den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

