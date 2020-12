POL-BOR: Bocholt - Radfahrerinnen stürzen nach Kollision mit Pkw

Kreispolizeibehörde Borken

Zwei Radfahrerinnen haben am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 46-Jähriger hatte gegen 15.00 Uhr die Brockhoffstraße aus Richtung Raesfeldstraße kommend befahren. Als der Bocholter nach rechts auf den Stenerner Weg einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit den beiden Fahrrädern: Zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen waren nebeneinander auf dem Radweg am bevorrechtigten Stenerner Weg in Richtung Nordstraße unterwegs. Beide stürzten auf die Straße; ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

