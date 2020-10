Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Großeinsatz der Feuerwehr in Langenfelder Industriegebiet - Langenfeld - 2010137

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Wie die Langenfelder Feuerwehr bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete, hat es am Dienstagabend (27. Oktober 2020) auf dem Gelände einer Firma im Langenfelder Industriegebiet-Ost an der Carl-Leverkus-Straße gebrannt. Dabei brannten unter anderem ein unter einem Unterstand stehender Wohnanhänger sowie ein sich daneben befindlicher Schuppen komplett aus. Ferner brannte ein in sich in dem Schuppen befindlicher Motorroller ab.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz, um den Brand letztendlich erfolgreich unter Kontrolle zu bringen. Die Pressemeldung der Feuerwehr finden Sie auch im Internet unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120060/4747112.

Nachdem die Feuerwehr ihre Löscharbeiten beendet hatte, übernahmen Polizeibeamte vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und befragten dazu auch die anwesenden Melder des Brandes. Dabei konnten jedoch bislang keinerlei Hinweise auf die Brandursache erlangt werden. Auch eine Fahndung im Umfeld des Brandortes nach möglicherweise verdächtigen Personen verlief ohne Ergebnis.

Außerdem steht auch noch die kriminalpolizeiliche Begutachtung des Brandortes aktuell noch aus, weshalb die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache weder einen technischen Defekt, noch eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung ausschließen kann. Weiterhin ist auch die Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens noch unklar - diese dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen.

Um die weiterhin andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei zu unterstützen, bittet das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Kreispolizeibehörde Mettmann um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch unbekannten Zeugen.

Die Polizei fragt:

Wer hat mitbekommen, wie das Feuer auf dem Firmengelände entstanden ist oder hat weitere Erkenntnisse zur Brandursache, die den Ermittlungen behilflich sein könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell