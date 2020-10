Polizei Mettmann

POL-ME: Berliner Viertel: Brennende Müllcontainer lösen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus - Monheim am Rhein - 2010134

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

MettmannMettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (28. Oktober 2020) haben mehrere brennende Müllcontainer am Ernst-Reuter-Platz in Monheim am Rhein einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt dabei eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus.

Das war passiert:

Gegen 3:45 Uhr am noch nächtlichen Mittwochmorgen meldeten sich Anwohner des Berliner Viertels bei der Feuerwehr, weil sie an einem Supermarkt am Ernst-Reuter-Platz mehrere brennende Müllcontainer festgestellt hatten. Die Monheimer Feuerwehr war schnell am Einsatzort und löschte das Feuer. Dabei stellten sie fest, dass neben den Müllcontainern auch Sperrmüll brannte und ein Baum durch das Feuer erheblich beschädigt wurde. Insgesamt wird der Schaden auf über 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei übernahm vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und kann dabei aktuell auch eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich bislang jedoch noch nicht. Auch eine Fahndung nach etwaigen verdächtigen Personen verlief leider ergebnislos.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat mitbekommen, wie das Feuer vor dem Supermarkt am Ernst-Reuter-Platz entstanden ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell