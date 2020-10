FW-NRW Langenfeld: Brandeinsatz auf Firmengelände im Industriegebiet Ost

Feuerwehr Langenfeld

Am Dienstag, den 27. Oktober um 19:45 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld unter dem Einsatzstichwort "Gewerbe Groß" in das Industriegebiet Ost auf die Carl-Leverkus-Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt war für die ersten Kräfte eine massive Rauchentwicklung und Feuerschein erkennbar. Auf dem Firmengelände brannte in voller Ausdehnung ein Unterstand mit einem darunter abgestelltem Wohnwagen und ein angrenzender Schuppen. Sofort wurde ein umfangreicher Löschangriff mit 2 B-Strahlrohren und 2 C-Strahlrohren eingeleitet. Da es im Unterstand zu kleineren Explosionen kam, wurde vom Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung angeordnet und zusätzlich der Löschzug 1-Stadtmitte alarmiert. Auf dem angrenzenden Grundstück war eine Halle durch das Brandereignis gefährdet. Um ein Übergreifen der Flammen auf diese Halle zu verhindern, wurde hier eine Riegelstellung und zusätzlich auch die Brandbekämpfung ausgeführt.

Durch den umfangreichen Löschangriff konnte ein größerer Schaden und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile verhindert werden.

Die Feuerwehr war mit 61 Einsatzkräften der Hauptamtlichen Wache, der Löscheinheiten aus Richrath und Wiescheid sowie des Löschzuges 1-Stadtmitte vor Ort. Zusätzlich war noch die Führungsunterstützungseinheit (IuK) und der B-Dienst mit insgesamt 15 Fahrzeugen im Einsatz. Der gesamte Einsatz war für die Feuerwehr Langenfeld nach ca. 3 Stunden beendet.

Das zuständigen Kriminalkommissariat aus Mettmann hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens kann nichts gesagt werden.

