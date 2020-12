Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Taschendiebe stehlen Geldbörsen

BorkenBorken (ots)

Taschendiebe haben am Samstag Kunden in zwei Geschäften in Borken um ihre Geldbörsen gebracht. Zum ersten Fall kam es in einem Bekleidungsgeschäft an der Heidener Straße. Eine 76-Jährige hatte sich dort zwischen 10.30 und 11.00 Uhr aufgehalten, als es zu der Tat kam. Dem Täter war es unbemerkt gelungen, die Handtasche der Frau zu öffnen und das Portemonnaie samt Bargeld und Papieren herauszuziehen. Die zweite Tat ereignete sich in einem weiteren Bekleidungsgeschäft an der Straße "Am Kuhm". Circa zwischen 11.00 Uhr und 12.45 Uhr hatten die Täter dort eine 82-jährige Kundin ins Visier genommen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, lag ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Umhängetasche. Auch in diesem Fall erbeuteten die Taschendiebe Bargeld und Papiere. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. Immer wieder kommt es zu gleichgelagerten Taschendiebstählen. Die Polizei rät weiterhin dringend dazu, die Wertgegenstände während des Einkaufs nicht aus den Augen zu lassen oder sicher körpernah zu verstauen.

