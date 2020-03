Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Fahrer flüchtet nach Spurwechsel

Rund 2.000 Euro Schaden entstanden nach einem gefährlichen Spurwechsel am Mittwoch auf der Autobahn bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Nach Angaben der Polizei war gegen 16.30 Uhr ein Opel-Fahrer auf der linken Spur in Richtung Ulm unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Giengen fuhren ein Lastwagen und ein Seat auf der rechten Spur vor ihm. Ohne zu blinken habe der Seat-Fahrer unmittelbar vor dem Opel-Fahrer auf die linke Spur gewechselt. Der Opel-Fahrer bremste und wich nach links bis in den Grünstreifen aus. Zeitweise seien beide Autos nebeneinander gefahren, sagte der Opel-Fahrer später der Polizei. Beim Gegenlenken auf die Fahrbahn streifte der Opel die Leitplanke. Der Seat-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei (Tel. 07321/975220) gegen den mutmaßlichen Verursacher. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Sachschaden am Opel beträgt etwa 2.000 Euro.

Als Unfallursache bei Fahrstreifenwechsel kann ein fehlender Schulterblick in Frage kommen. Dieser ist wichtig, um den "toten Winkel" des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.

