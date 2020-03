Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zweimal die Vorfahrt missachtet

Bei Unfällen am Dienstag in Laupheim erlitten zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr war eine Mercedes-Fahrerin in der Hasenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Von links kam aus der Einmündung "Am Mäuerle" ein 23-Jähriger. Der Daihatsu-Fahrer hatte die Mercedes-Fahrerin übersehen und deren Vorfahrt missachtet. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Frau mit dem Mercedes gegen ein Gebäude in der Olympiastraße. Die 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/93600) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 10.000 Euro, der am Gebäude etwa 2.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Kurz vor 16 Uhr stürzte eine 51-jährige mit dem E-Bike. Die Frau war auf dem Radweg aus Richtung Mietingen unterwegs und wollte die Weihertalstraße in Richtung Stadtmitte überqueren. Dabei übersah sie einen Autofahrer, der den Kreisverkehr in Richtung Flugplatz verlassen hatte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden am Opel auf 3.000 Euro und am Pedelec auf 100 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++0399891+++0399290

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell