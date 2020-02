Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei erwischt am Sonntag gleich mehrere alkoholisierte Autofahrer

Kaiserslautern (ots)

Einige unbelehrbare Autofahrer hat die Polizei am Wochenende bei Kontrollen aus dem Verkehr gezogen, weil sie hinter dem Steuer eines Pkw gesessen haben, obwohl sie zuvor Alkohol getrunken hatten.

In der Pariser Straße hatte der 24-jährige Fahrer eines Nissan einen Atemalkohol von 1,25 Promille. Bei einer Autofahrerin, die mit ihrem Fahrzeug in der Leipziger Straße unterwegs war, zeigte der durchgeführte Atemalkoholtest sogar 1,97 Promille an.

Beide Autofahrer wurden zur Dienststelle gebracht. Dort entnahm ihnen ein Arzt eine Blutprobe. Die Führerscheine der beiden Verkehrssünder wurden sichergestellt. Auf beide kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Mit einem Ergebnis von 0,7 und 0,65 Promille fielen zwei weitere Pkw-Fahrer in der Trippstadter und der Pariser Straße auf. Gegen die 28 und 69 Jahre alten Männer erstattete die Polizei Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

In der Salzstraße stellte die Streife einen BMW fest, der mit laufendem Motor dort geparkt war. Auf dem Beifahrersitz lag ein Mann und schlief. Weil den Beamten bei der Kontrolle des 23-Jährigen Alkoholgeruch auffiel, boten sie ihm einen Atemalkoholtest an. Das Ergebnis: 0,97 Promille. Die Polizisten untersagten eine mögliche Fahrt und stellten vorsorglich die Autoschlüssel sicher. |mhm

