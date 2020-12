Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Von der Straße abgekommen

IsselburgIsselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 30-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in Isselburg bei einem Unfall erlitten. Der Isselburger hatte gegen 04.00 Uhr mit seinem Wagen die Straße Hahnerfeld in Richtung Bocholt befahren. Aus ungeklärter Ursache kam er mit dem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen, fuhr in den Straßengraben und schließlich gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

