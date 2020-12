Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Spielkonsole und Geld erbeutet

VelenVelen (ots)

Einbrecher sind in eine soziale Einrichtung in Velen eingedrungen. Die Täter verschafften sich zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 14.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Straße Ravendyk: Um hineinzukommen, schlugen sie ein Fenster ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Spielkonsole und einen Fernseher sowie eine Registrierkasse mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

