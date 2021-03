Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in Elze

Hildesheim (ots)

(bur)Am Freitag, den 05.03.2021, wurden dem Polizeikommissariat Elze mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gemeldet. Bis zum Redaktionsschluss waren insgesamt 17 Fälle bekannt. Dabei wurden durch den /die Täter Reifen an geparkten Pkw in der Hauptstraße, Heilswannenweg, Sehlder Straße und Königsberger Straße mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Die Tatzeit kann vornehmlich von Donnerstag, 18:30 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, eingegrenzt werden. Der verursachte Sachschaden wird insgesamt derzeitig auf über 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, als auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell