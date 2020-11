Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verwirrspiel am Geldautomaten

IserlohnIserlohn (ots)

Mit einer Ablenkaktion haben zwei Unbekannte am Donnerstag in Iserlohn an einer Bank in der Düsingstraße eine 67-jährige Frau in Iserlohn bestohlen. Kurz vor 12 Uhr gab die Bank-Kundin ihre PIN ein. Genau in diesem Moment lenkten sie die Diebe ab und schickten sie an einen anderen Automaten. Die Kundin war so verwirrt, dass die Täter in wenigen Sekunden eine hohe Geldsumme abheben und flüchten konnten.

Täterbeschreibung: Beide Männer wurden etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt. Sie sind ca. 170 bis 180cm groß, haben mittellange, dunkel gelockte Haare. Die Täter trugen eine Mund-Nase-Bedeckung und sprachen Deutsch mit Akzent. Sie flüchteten in Richtung Karl-Arnold-Straße.

Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn, Tel. 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-0 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell