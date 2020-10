Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Cappelstraße - Aufmerksame Zeugin

Lippstadt (ots)

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, das müsste mittlerweile jeder wissen. Der Gesetzgeber sieht hierfür Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren vor. Mit diesem Thema dürfte sich nun eine Autofahrerin befassen, die am Dienstag (13. Oktober), gegen 13.45 Uhr, mit ihrem Wagen beim Rangieren an einer Parklücke auf der Cappelstraße einen grauen BMW touchierte. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall. Die Autofahrerin nahm nach Angaben der Zeugin noch Blickkontakt mit ihr auf und fuhr anschließend davon, ohne am Unfallort zu verbleiben und die Polizei oder den Autobesitzer zu informieren. Die Kennzeichen vom Wagen der Flüchtigen sind bekannt. Das Verkehrskommissariat beschäftigt sich nun mit dem eingeleiteten Strafverfahren der "Verkehrsunfallflucht". (reh)

