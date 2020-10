Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Können Sie mir zwei Euro wechseln?

Bad Sassendorf (ots)

Können Sie mir zwei Euro wechseln? Mit dieser Frage wurde am Dienstag (13. Oktober), gegen 12.20 Uhr, eine hilfsbereite 79-jährige Frau an der "Wasserstraße" von einem unbekannten Mann konfrontiert. Die Rentnerin holte daraufhin ihre Geldbörse heraus und wollte dem Mann das Geld wechseln. Der Unbekannte griff hierbei auch in ihr Portemonnaie und hielt ein Tuch in der Hand. Kurz nachdem er sich verabschiedet hatte, bemerkte die 79-Jährige, dass ebenfalls Scheingeld aus der Geldbörse fehlte. Der Tatverdächtige wird beschrieben als - 20 bis 30 Jahre alt - schwarze, leicht lockige Haare - bekleidet mit einer dunklen Jacke und blau/grauen Turnschuhen Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

