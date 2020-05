Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gebäudevollbrand in Lebensmittelfirma

Bühl (ots)

Am frühen Freitagmorgen, um 03:35 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Gebäudevollbrand in der Böschstraße. Den ausgerückten Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei gelang es alle unmittelbar angrenzend schlafenden Anwohner zu warnen. Alle konnten das Gebäude, nach jetzigem Stand, ohne Blessuren verlassen. Sie werden derzeit von den Einsatzkräften betreut. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Es sind mehrere Abteilungen der Feuerwehr im Einsatz.

