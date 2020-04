Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Schwerer Unfall auf Autobahn

Nachtragsmeldung

Sinzheim (ots)

Nach aktuellen Erkenntnissen stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Ein 39-jähriger Fahrer eines Fiat befuhr zum Unfallzeitpunkt den mittleren Fahrstreifen der A5 in Richtung Karlsruhe. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen kollidierte er mit dem Anhänger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw-Gespanns eines ebenfalls 39-Jährigen. Durch den Aufprall kam der Punto ins Schleudern, prallte zunächst nach links gegen die Betongleitwand, schleuderte über alle Fahrstreifen zurück und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung halb auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Das Gespann geriet durch den Aufprall auf den Anhänger ebenfalls über alle drei Fahrstreifen ins Schleudern, schleuderte ebenfalls wieder zurück und prallte letztendlich gegen die Schutzplanke am Pannenstreifen, wo es quer zum Fahrbahnverlauf zum Stillstand kam Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 100.000 Euro.

Ursprungsmeldung vom 29.04.2020, 16:11 Uhr

POL-OG: Sinzheim, A5 - Schwerer Unfall auf Autobahn

Sinzheim In Fahrtrichtung Karlsruhe kam es am Mittwochnachmittag kurz vor 15:30 Uhr zwischen der Raststätte Bühl und der Autobahnausfahrt Baden-Baden zu einem schweren Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll zunächst an einem Kleinlastwagen mit Anhänger ein Reifen geplatzt sein so dass dieser verunfallte. Ein nachfolgender Pkw fuhr dann auf das Gespann auf. Zumindest ein Verkehrsteilnehmer wurde hierbei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war zur Hilfeleistung im Einsatz. Derzeit sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Baden-Baden zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe dauern derzeit an.

