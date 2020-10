Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Nikolaus-Otto-Straße

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (13. Oktober), zwischen 10.15 Uhr und 13 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters an der Nikolaus-Otto-Straße. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, anstatt den Besitzer oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. (reh)

