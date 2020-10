Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht in der Friedrichstraße

Soest (ots)

Den entstandenen Sachschaden nach einer Unfallflucht am Dienstag (13. Oktober) schätzte die Polizei auf 2.000 Euro. Ein silberner BMW parkte in der Friedrichstraße zwischen Montag, 21.30 Uhr und Dienstag, 11 Uhr. Bei seiner Rückkehr zum Wagen stellte der Besitzer fest, dass sich an dem Wagen frische Kratzer und eine Delle befanden. Vom Spurenbild könnte der Schaden durch eine Anhängerkupplung beim Ausparken eines anderen Wagens entstanden sein. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hatte sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen, den Unfall zu melden und seine Personalien anzugeben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, um dem Verursacher auf die Schliche zu kommen. Sie können unter der Telefonnummer 02921-91000 mit den Ermittlern in Kontakt treten. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell