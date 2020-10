Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Unfallflucht auf der Werler Straße

Ense (ots)

Am Dienstagabend (13. Oktober) befuhr gegen 20.20 Uhr ein 55-jähriger Mann aus Ense mit seinem VW die Werler Straße in Richtung Ense-Bremen. Circa 300 Meter vor dem Kreisverkehr am Eickhoffweg kam ihm ein anderes Auto auf seiner Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts in die Leitplanke aus. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern. Eine Beschreibung des anderen Autos konnte der Verunfallte den Beamten nicht mitteilen. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

