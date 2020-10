Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Frontalzusammenstoß - zwei Verletzte - 12.000 Euro Sachschaden

Werl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (13. Oktober), gegen 20 Uhr, bilanzierte die Polizei zwei Verletzte und 12.000 Euro Sachschaden. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Hamm befuhr zuvor in Hilbeck die Werler Straße, als sie aus ungeklärten Gründen, plötzlich in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem 57-jährigen Autofahrers aus Werl zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags und Gurtstraffersysteme aus. Während die 28-Jährige nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte, musste die 50-jährige Beifahrerin des Werlers stationär aufgenommen werden. Die Unfallstelle war in beiden Fahrtrichtungen zur Unfallaufnahme und Bergung der Autos bis 21.40 Uhr voll gesperrt. (reh)

