Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - 1,5 Promille sind zu viel - Führerschein beschlagnahmt

Lippstadt (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung führte in der Nacht zu Mittwoch (14. Oktober), gegen 2.30 Uhr, eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Wiedenbrücker Straße durch. Hierbei fiel ein 29-jähriger Autofahrer aus Oelde mit seinem wackeligen, unsicheren Gang auf. Der Alkoholgeruch in seiner Atemluft rundete das Bild ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 1,52 Promille. Die Beamten nahmen ihn mit in ein Krankenhaus, wo dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließen beschlagnahmten sie seinen Führerschein wurde. (reh)

