Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Echthausen - Schwer verletzt nach Explosion (Folgemeldung)

Wickede (ots)

Nach der Explosion in einem Wohnhaus an der Straße Marienhöhe, bei der zwei Personen verletzt wurden, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Entgegen der ersten Meldung handelt es sich bei den Opfern um einen 39-jährigen Mann und eine 36-jährige Frau. Sprengstoffexperten vom Landeskriminalamt stellten bei einer ersten Durchsuchung mehrere Kisten mit Feuerwerkskörpern sicher. Dabei handelt es sich um handelsübliche, verbotene und selbst gebaute Böller. Der Sachschaden wird vorsichtig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. (wo)

