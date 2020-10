Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einfach Straße überquert

Lippstadt (ots)

An der Poststraße ist es am Montag, gegen 17:00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen. Ein 55-jähriger Lippstädter überquerte die Fahrbahn, obwohl dort kein Fußgängerweg war. Ein 24-jähriger Autofahrer wollte gerade am Stoppschild wieder anfahren, konnte aber noch rechtzeitig bremsen. Darauf kam es zum Wortgefecht. Nach Zeugenangaben gab der Fußgänger dem Autofahrer in dessen Verlauf eine Backpfeife. Die Polizei konnte den Streit schlichten, der 55-Jährige blieb jedoch uneinsichtig. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell