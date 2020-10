Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vermisster Mann wieder da

Soest (ots)

Am Montag, um 16:30 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mann aus einer Wohneinrichtung an der Oestinghauser Straße vermisst. Der verwirrte Mann wurde am Abend durch starke Polizeikräfte, einen Hubschrauber und durch Hunde gesucht. Die Suche dauerte die ganze Nacht an. Am Dienstagmorgen um 06:45 Uhr wurde der Mann wieder aufgefunden. Er war in seinem Bus, der speziell für die Bewohner des Wohnheims eingesetzt wird, eingeschlafen. Der Fahrer stellt diesen Bus Nachts an seinem Wohnort ab. Erst bei der Fahrt am Dienstagmorgen wieder zurück nach Soest, fiel der vermisste Mann im Bus auf. Er hatte die Nacht in dem Bus verbracht und wurde dann am Walburgishaus an die Heimleitung übergeben. Die Polizei hatte in der Nacht am Sitz der Busfirma alle Busse ohne Erfolg abgesucht. Das dieser Bus nicht am Firmensitz abgestellt wurde, war den Suchkräften nicht bekannt. Für die eingesetzten Kräfte ein zwar ungewöhnliches, aber doch glückliches Ende. (lü)

