Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl

Mainz (ots)

Montag, 08.06.2020, 15:30 Uhr bis 16:05 Uhr

Eine 83-Jährige wird am Montagnachmittag Opfer eines Taschendiebstahls. In der Nerotalstraße wird sie von einem Mann, der in Begleitung einer Frau ist, angesprochen. Er möchte ihr etwas auf seinem Handy zeigen. Danach stellt die 83-Jährige fest, dass ihr Rucksack offen ist und ihre Brieftasche mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages und Bankkarte entwendet wurden.

Personenbeschreibung:

Frau:

o circa 160 cm - 170 cm

o circa 20-30 Jahre alt

o lange blonde Haare, am Ansatz dunkler

o dunkler Teint

o weiß-blau gestreifter Pullover

o helle Hose

o Turnschuhe

Mann:

o Alter: "jung"

o schmales Gesicht

o kurze schwarze Haare

o dunkler Teint

o Kleidung unbekannt

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell