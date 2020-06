Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 93-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls

Mainz (ots)

Dienstag, 09.06.2020, 13:30 Uhr bis 14:05 Uhr

Am Dienstagmittag wird eine 93-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls in Hartenberg-Münchfeld. Ein Mann klingelt an ihrer Haustür und gibt sich als Elektriker aus. Er müsse die Steckdosen überprüfen. Die 93-Jährige lässt ihn hinein. Während er die Steckdosen "kontrolliert", fordert der Mann sie auf in die Küche zu gehen, um dort mehrfach den Lichtschalter zu betätigen. Nachdem der angebliche Elektriker die Wohnung verlassen hat, stellt sie fest, dass Schmuck entwendet wurde.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 45 - 55 Jahre - heller Teint - kurze unauffällige Haare - trug hellblaue Jeans, unauffällige Jacke, Shirt mit großem orangefarbenen Dreieck und Schriftzug "USA"

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

