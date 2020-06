Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Döner-Imbiss in Koblenz

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 25.06.2020 wurde gegen 02.45 Uhr in den Imbiss in der Herberichstraße 64 in Koblenz eingebrochen. Aus diesem wurde die Kasse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

