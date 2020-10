Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Wimbern - Gegen Auto gerutscht

Wickede (ots)

Ein 65-jähriger Radfahrer aus Iserlohn befuhr am Dienstag (13. Oktober), gegen 16 Uhr, die Mendener Straße von Wimbern kommend in Richtung Wickede. Als er nach rechts in die Ruhrstraße abbiegen wollte, bremste er sein Zweirad ab und kam im Kurvenbereich ins Rutschen. Anschließend stieß er seitlich mit einem dort wartenden Auto zusammen. Aufgrund des Aufpralls und den folgenden Sturz verletzte er sich leicht. Schlimmere Verletzungen blieben durch das Tragen seines Fahrradhelmes aus. Durch den Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

