Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Bei Einbruch Brieftaschen erbeutet

Vreden (ots)

Bargeld erbeuteten Unbekannte am Wochenende bei einem Einbruch in Vreden. Die Täter nutzten nach ersten Erkenntnissen ein dort stehendes Baugerüst, um in das Gebäude der Stadtverwaltung an der Burgstraße einzudringen: Die Unbekannten schlugen eine Fensterscheibe im zweiten Obergeschoss ein. Die Einbrecher durchsuchten zwei Büros und entwendeten zwei Brieftaschen, die sie dort vorfanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell