Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Transporter kollidiert mit Sattelzug ++ landwirtschaftliche Spritze kippt um - Gefahrstoffeinsatz ++ "Hauptverhandlungshaft & offener Haftbefehl" nach Ladendiebstahl ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.10.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Hauptverhandlungshaft & offener Haftbefehl" nach Ladendiebstahl

Zur Sicherung der Hauptverhandlungshaft im Rahmen des sog. beschleunigten Verfahrens hat die Polizei einen 34 Jahre alten pakistanischen Staatsbürger mit Wohnort in Italien in den Nachmittagsstunden des 05.10.20 nach einem Ladendiebstahl in der Parfümabteilung eines Warenhauses in der Kleine Bäckerstraße vorläufig festgenommen. Der 34-Jährige war gegen 16:15 Uhr durch einen Detektiv beim Diebstahl von kosmetischen Erzeugnissen im Wert von fast 100 Euro ertappt worden. Durch die kontaktierte Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde die Hauptverhandlungshaft angeregt. Parallel bestand gegen den Mann auch ein örtlicher Haftbefehl, der ebenfalls vollstreckt wurde.

Deutsch Evern - Einbruch in Wohnhaus - Angelmaterial gestohlen

In den Keller eines Mehrparteienhaus in der Melbecker Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.10.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten in die Kellerräume und erbeuteten Anglermaterial sowie Kupfer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "aufgefahren" - drei beteiligte Fahrzeuge

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 05.10.20 auf der Dahlenburger Landstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 30 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford gegen 15:45 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts zu spät einen vor ihm fahrenden VW Golf bemerkt, so dass der 30-Jährige auffuhr und den VW in einen davorbefindlichen Pkw Dacia Sandero schob. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Lüneburg - Kollision zweiter Pkw

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 06.10.20 auf der Kreisstraße 53 - Erbstorfer Landstraße. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel hatte gegen 05:50 Uhr beim Linksabbiegen auf die Erbstorfer Straße einen aus Richtung Erbstorf kommenden Pkw Audi einer 24-Jährigen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Beide Fahrer wurden leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Lüneburg - Streit in Gaststätte

Zu einem Streit in einer Gaststätte in der Altenbrückertorstraße kam es in den späten Abendstunden des 05.10.20. Ein unbekannter Gast hatte gegen 22:50 Uhr nach einem verbalen Streit einem 21 Jahre alten syrischen Staatsbürger eine "Kopfnuss" verpasst und war danach verschwunden. Die Ermittlungen bzgl. des Täters, der "vom Sehen bekannt ist", dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Alu-Räder-Satz gestohlen

Einen kompletten Satz Alu-Räder demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 01. bis 04.10.20 von einem in der Große Straße geparkten Pkw Renault Koleos. Dabei entstand an dem Fahrzeug auch Sachschaden, der insgesamt mit gut 2000 Euro beziffert wird. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - vergoldete Messingkugel von Treppenhandlauf gestohlen

Eine vergoldete Messingkugel eines Treppenhandlaufs Am Markt demontierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes im Zeitraum vom 02. bis 05.10.20. Die Kugel wurde vermutlich mit brachialer Gewalt vom Handlauf gerissen. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Bleckede - Heranwachsende auf Spielplatz - "Tütchen Marihuana" sichergestellt

Drei Heranwachsende/Jugendliche im Alter von 17, 18 und 18 Jahren kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden des 05.10.20, da sie sich unerlaubt auf einem Kinderspielplatz in der Kurt-Löwenstein-Straße aufhielten. Bei der Kontrolle der drei jungen Männer gegen 18:15 Uhr stellten die Beamten bei dem 17-Jährige ein "Tütchen Marihuana" fest und sicher. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bleckede - ohne Führerschein unterwegs - wegen Alkoholfahrt entzogen

Wegen Fahren ohne Führerschein ermittelt die Polizei gegen einen 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel nach einer Kontrolle in den Abendstunden des 05.10.20 in der Wendischthuner Straße. Der Mann hatte gegen 20:00 Uhr einen Pkw geführt, obwohl ihm der Führerschein aufgrund einer Fahrt unter Alkoholeinfluss entzogen worden war.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - mit Stein Scheibe eingeworfen

Mit einem Stein warfen Unbekannte in der Nacht zum 06.10.20 eine Wohnzimmerscheibe eines Wohnhauses in der Grenzstraße ein. Ein weiteres Fenster wurde gegen 01:20 Uhr beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 600 Euro entstand. Hiwneise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Laake - landwirtschaftliche Spritze kippt um - Gefahrstoffeinsatz

Zu einem Vorfall/Unfall eines landwirtschaftlichen Gespanns kam es in den Morgenstunden des 06.10.20 auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Laake und Raffatz. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein mit gut 40.000 Litern gefüllter Spritzwagen (38.000 Liter Wasser sowie Spritzmittel) hinter einem Traktor ins Schleudern geraten und umgekippt. Die Spritze wurde in der Folge wieder aufgerichtet und vorsorglich die Feuerwehr/Gefahrgutzug alarmiert. Verletzt wurde niemand. Die Prüfung, ob Erdreich entnommen werden muss, steht noch aus.

Lüchow-Dannenberg

Luckau - "alkoholisiert verunfallt" - Polizei ermittelt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Verkehrsunfall in den Nachtstunden zum 06.10.20 auf der Landesstraße 261. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 41 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan zwischen 00:30 und 01:00 Uhr alleinbeteiligt zwischen Clenze und Stein von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Mann hatte Angehörige alarmiert, die dann im weiteren Verlauf die Polizei alarmierten. Bei dem 41-Jährigen, der erst zu Hause angetroffen werden konnte, stellten die Beamten den Einfluss von Alkohol (Atem-Alkoholwert von 0,98 Promille) fest. Parallel steht eine Beeinflussung von Drogen - hier THC - im Raum. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Am Pkw Nissan entstand ein Sachschaden von gut 22.000 Euro.

Uelzen

Bienenbüttel - Transporter kollidiert mit Sattelzug - Fahrer eingeklemmt - Bundesstraße 4 teilweise voll gesperrt

Zu einer Kollision eines Kleintransporters mit einem Sattelzug kam es in den Mittagsstunden des 06.10.20 auf der Bundesstraße 4 im bereich Bienenbüttel. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Fahrer eines Klein-Lkw/Transporters beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße 4 einen in Fahrtrichtung Lüneburg fahrenden Sattelzug übersehen, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer des Klein-Lkw wurde im Fahrzeug eingeklemmt, so dass die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Maßnahmen dauern an. Es wird nachberichtet.

Bad Bevensen - Mähfahrzeug übersehen - schwer verletzt

Mit einem Mähfahrzeug - Traktor Fendt Acgro - kollidierte ein 92 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den frühen Nachmittagsstunden des 05.10.20 auf der Kreisstraße 11 - Molzer Straße. Der Senior hatte gegen 14:00 uhr das in gelich Richtung fahrende/arbeitende Mähfahrzeug übersehen und fuhr auf dieses frontal auf. Der Senior erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 24.000 Euro.

Uelzen - Geldbörse aus Pkw gestohlen

Aus einem unverschlossenen Pkw stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 05.10.20 eine Geldbörse. Das Fahrzeug war zwischen 13:30 und 14:15 Uhr in der Alte Wiesenstraße abgestellt, als ein Unbekannter die Gelegenheit nutzte und die Geldbörse mit persönlichen Papieren mitnahm. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wriedel - "Platzplatzditscher" vor Arztpraxis - Verursacher fährt weg - Polizei ermittelt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem sog. Parkplatzditscher in den Morgenstunden des 05.10.20 im Parkbereich vor einer Arztpraxis in der Hauptstraße. Dabei wurde ein geparkter Pkw Mazda 6 erheblich beim Rangieren beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 2000 Euro entstand. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Bad Bevensen - "aufgefahren" - zwei Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 05.10.20 in der Röbbeler Straße. Eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda hatte gegen 12:00 Uhr zu spät bemerkt, dass eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo vor ihr bremsen musste und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verketzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell