POL-LG: ++ Jugendliche "abgezogen" - Handys und Fahrräder geraubt ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Einbruch in Schulgebäude ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Lüneburg

Lüneburg - Jugendliche "abgezogen" - Handys und Fahrräder geraubt

Wegen Raubes ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 04.10.20 auf einem Schulhof - Hasenburger Berg. Eine Gruppe junger Männer hatte nach verbalen Streitigkeiten zwei 17-Jährige gegen 01:00 Uhr geschlagen und getreten. Dabei nahmen die ca. acht Personen auch die Mobiltelefone und Fahrräder der beiden Lüneburger mit. Die Polizei ermittelt und konnte bereits in der Nacht die Personalien mehrere Tatverdächtiger feststellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus Am Bahndamm brachen Unbekannte im Zeitraum vom 03. Auf den 04.10.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen ins gebäude ein und durchsuchten dieses. Ob Beute gemacht wurde, steht aktuell nicht fest. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Metallkette zurschnitten - Fahrrad mitgenommen

Das Vorhängeschloss einer Metallketten durchschnitten Unbekannte in den späten Abendstunden des 04.10.20 in der Wallstraße. Die Täter konnten so ein angeschlossenes Fahrrad, Herren-Trekking-Bike - Pegasus Avanti erbeuten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Einbruch in Schulgebäude

In das Schulgebäude Am Schützenplatz brachen Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 05.10.20 ein. Die Täter beschädigten zwei Fenster, gelangten ins Gebäude und erbeuteten ein geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 24 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Astra stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 04.10.20 auf der Bundesstraße 248. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellten die Beamten bei dieser gegen 23:20 Uhr den Einfluss von Amphetaminen fest. Eine Blutprobe wurde veranlasst.

Uelzen

Uelzen - Reifen beschädigt - sog. Krähenfuß sichergestellt

Den Reifen eines in der Luisenstraße abgestellten Pkw BMW beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 04.10.20. Dabei platzierten die Vandalen einen sog. Krähenfuß hinten dem Reifen, so dass sich nach wenigen Metern Fahrt der Reifen luftleer war. Den Krähenfuß stellte die Polizei sicher. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Barum b. Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Transporters Iveco stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 04.10.20 auf der Bundesstraße 4 bei Tätendorf-Eppensen. Bei der Kontrolle des ukrainschen Fahrzeugführers gegn 22:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.10.20 im Uelzener Stadtgebiets. Dabei ahndeten die Beamten sieben TÜV-, Handy- und Gurtverstöße.

