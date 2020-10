Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Filme schauend im Lokal - Betreiber und Gäste gestört durch "eindeutige Filmgeräusche"++42-jähriger fährt betrunken Fahrrad - Er "pustet" 2,49 Promille++PKW-Fahrer ohne Führerschein unterwegs++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Einbruchsversuch scheitert - Täter flüchtet unerkannt

Vom 25.09.20 bis 28.09.20 kam es in der Zeit von 18:00 - 15:00 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung im Ostpreußenring. Der Täter versuchte über die Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Als dies misslang, flüchtete er vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215 entgegen.

Filme schauend im Lokal - Betreiber und Gäste gestört durch "eindeutige Filmgeräusche"

Der amtsbekannte 58-jährige fiel erneut am 01.10.20 gegen 22:30 Uhr unangenehm auf. In einem Lokal in der Bardowicker Straße schaute er lautstark Filme mit eindeutig sexuellem Inhalt. Nach einer Ansprache durch einen Mitarbeiter, dies zu unterlassen, wurde er ausfallend und beleidigend. Die hinzugerufene Polizeistreife erteilte ihm einen Platzverweis für das Lokal, dem er auch nachkam. Am 02.10.20 fiel er um 07:37 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft am Sande auf. Dort erhielt er ebenfalls einen Platzverweis. Drei Minuten später fiel er wieder in einer Bäckerei auf, wo er die anwesenden Gäste beleidigte. Da er einem zuvor erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Von hier aus wurden weitere Maßnahmen mit dem sozialpsychiatrischen Dienst abgestimmt. In Abstimmung mit dem Landkreis Lüneburg wurde er in das Klinikum zur psychiatrischen Behandlung eingewiesen.

Reppenstedt - Unbekannter entwendet Boot

Vom 25.09.20 - 28.09.20 entwendeten Unbekannte in der Zeit von 15:00 - 16:00 Uhr ein auf einem Grundstück in der Dorfstraße abgestelltes Sport- / Gummiboot. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131-24448-0 entgegen.

Amt Neuhaus OT Zeetze - Täter dringt in unbewohntes Haus ein

Vom 25.09.20 bis 27.09.20 brach ich der Zeit von 12:00 -15:00 Uhr ein Unbekannter durch die Eingangstür in ein Haus in der Dorfstraße ein. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen und flüchtete wahrscheinlich ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841-20732 entgegen.

Lüchow - Dannenberg

Lüchow - PKW-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Am 30.09.20 kontrollierte gegen 18:00 Uhr eine Polizeistreife einen 18-jährigen PKW-Fahrer in der Theodor-Körner-Straße. Als dieser sich nicht ausweisen konnte, wurden die Kollegen hellhörig. Auf Grund eines Soforteinsatzes mussten sie zwar die Kontrolle abbrechen, überprüften jedoch im Anschluß die Angaben des 18-jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gegen den Halter des PKW wird ebenfalls ermittelt.

Uelzen

42-jähriger fährt betrunken Fahrrad - Er "pustet" 2,49 Promille

Am 01.10.20 fiel einer Polizeistreife gegen 15 Uhr ein Fahrradfahrer an der Zuckerfabrik auf. Dieser war sehr schwankend mit seinem Rad unterwegs. Bei der Kontrolle lässt die Polizeistreife den 42-jährigen aus Litauen pusten. Ergebnis: 2,49 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

