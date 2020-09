POL-LG: ++Bad Bevensen/ Uelzen, OT. Holdenstedt - Zeugenaufruf - PKW-Diebstahl mit anschließendem Unfall - Fahrer flüchtet++Zunächst im Bus ohne Mund-Nasen-Schutz - am Ende des Tages im Polizeigewahrsam++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Zunächst im Bus ohne Mund-Nasen-Schutz - am Ende des Tages im Polizeigewahrsam

Am 28.09.20 kam es am Sande gegen 12:00 Uhr zu einem Streit zwischen einem Fahrgast und einem Busfahrer, weil dieser seinen Mund-Nasen-Schutz nicht tragen wollte. Im Zuge des Streits nahm der amtsbekannte 58-jährige Fahrgast einen Nothammer und zerschlug beide Fenster der Bustür. Anschließend bekam er ein "Hausverbot" für alle Busse. Kurze Zeit später betrat er jedoch wieder einen Bus und diverse Geschäfte in der Innenstadt und bepöbelte dort Passanten, weiterhin trat er auch aggressiv auf. Durch eine Polizeistreife wurde er letztendlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam verbracht. Einen Tag später betrat er trotz auch bereits verfügtes Hausverbot eine Bankfiliale Am Sande und beschädigte dort zwischen 5:00 -7:30 Uhr drei Geldautomaten und zwei SB-Terminals, indem er mit einer Gabel Papier und Zigaretten in Öffnungen stopfte. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. In der Vergangenheit ist der Mann bereits mehrfach wegen Zechprellerei aufgefallen. Die Ermittlungen bei der Polizei Lüneburg dauern an.

Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrer - Fahrradfahrer flüchtet

Am 28.09.20 kam es gegen 12 Uhr in der Stöteroggestraße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der unbekannte Fahrradfahrer benutzte zunächst den Radweg auf der falschen Seite und fuhr, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn. Hier kollidierte er mit der heranfahrenden 71-jährigen Skoda Fabia - Fahrerin und stürzte. Anschließend stand der Radfahrer wieder auf und flüchtete mit seinem Fahrrad unerkannt vom Unfallort. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215 zu melden.

Bardowick - Täter entwendet Turnschuhe

Vom 23.09.20 bis zum 25.09.20 entwendete ein Unbekannter in der Zeit von 20:00 - 02:00 Uhr in zwei aufeinander folgenden Nächten jeweils ein Paar Turnschuhe der Marke Nike, welche vor der Hauseingangstür eines Hauses in der Straße Schwarzer Weg abgestellt gewesen sind. Zeugen der Tat werden gebeten, sich an die Polizei Bardowick, Tel.: 04131-79940-0 zu wenden.

Bardowick - PKW-Fahrer trotz 1,29 Promille mit Auto unterwegs

Im Rahmen einer Kontrolle am 28.09.20 um 16:00 Uhr konnte eine Polizeistreife im Adendorfer Weg einen Autofahrer kontrollieren, nachdem dieser von einem Zeugen gemeldet wurde. Wie sich herausstellte, stand der 64-jährige VW Passat-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,29 Promille auf. Damit wurde der Führerschein von der Polizei einbehalten. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Westergellersen - Versuchter Einbruch in Grundschule - Täter flüchtet ohne Diebesgut

Vom 28.09.20 auf dem 29.09.20 kam es in der Zeit zwischen 17:00 bis 09:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Grundschule in der Hauptstraße. Der Unbekannte gelangte durch ein Fenster in das Innere der Schule, nahm jedoch augenscheinlich keine "Beute" mit und entfernte sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131-79940-0 entgegen.

Brietlingen - Zeugenaufruf - Unfallfahrer flüchtet

Bereits am 25.09.20 kam es um 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Kraftfahrzeug auf der Bundesstraße 209 und beschädigte auf unbekannte Weise einen Grundstückspfeiler, sodass das Fundament des Pfeilers abbrach. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136-90059-0 zu melden.

Bleckede OT Barskamp - Frau greift ihren Mann mit einem Baseballschläger an - keiner verletzt

Zwischen zwei Eheleuten kam es in der Straße Am Buursood am 29.09.20 morgens um 7:00 Uhr zum Streit. In dessen Verlauf schubste der 49-jährige Ehemann seine Frau. Die 37-jährige Ehefrau griff sich einen Baseballschläger und versuchte ihren Mann damit zu schlagen. Den Schlag konnte der Mann abwehren, sodass es auch zu keinen Verletzungen kam. Der Ehemann verließ freiwillig die gemeinsame Wohnung, gegen die Ehefrau wird wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Amt Neuhaus OT Wehningen & Bohnenburg - Tische von Sitzgruppe an Elbradwanderweg entwendet

In der Zeit vom 21.09.20 bis zum 24.09.20 wurde ein Eichentisch aus Massivholz von einer Sitzgruppe am Elberadwanderweg entwendet. Die unbekannten Täter "flexten" vermutlich die Stahlverstrebungen im Boden, mit denen der Tisch verankert war, ab. Im Ortsteil Bohnenburg wurde in der Zeit von 14.09.20 bis zum 25.09.20 ebenfalls ein Tisch entwendet, bei welchem die Verstrebungen auch abgeflext wurden. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841-20732 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Einbruch in Vereinsheim - Schaden beläuft sich auf 2000 Euro

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht vom 27.09.20 auf den 28.09.20 in der Zeit von 18:00 - 15:00 Uhr Zugang zu einem Vereinsheim im Schulweg. Dort brach er diverse Schranktüren auf und entwendete eine Musikbox. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841-122-0 entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen/ Uelzen, OT. Holdenstedt - Zeugenaufruf - PKW-Diebstahl mit anschließendem Unfall - Fahrer flüchtet

Bereits am 26.09.20 wurde zwischen 17:00 bis 23:30 Uhr ein Ford Galaxy aus dem Schlesienweg in Bad Bevensen entwendet. Gegen 23:45 Uhr kam es mit dem gestohlenen Auto zu einem Unfall in Uelzen, OT. Holdenstedt. Der unbekannte Täter befuhr die Blumenstraße und überquerte vermutlich ungebremst die Holdenstedter Straße. Dort stieß er frontal mit einem Baum zusammen und schleuderte anschließend durch eine Pforte in einen Garten, wo der Wagen dann stehen blieb. Der Fahrer blieb nicht unverletzt, er schleuderte so heftig mit dem Kopf gegen die Frontscheibe, dass diese zerplatzte und das Lenkrad sich verbog, da er nicht angeschnallt gewesen ist. Anschließend flüchtete der Fahrer unerkannt zu Fuß. Durch den heftigen Aufprall muss der Fahrer Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Brust aufweisen. Zeugen für jeweils diese Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581-930-0 oder der Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821-97655-0 in Verbindung zu setzen.

Brandstiftung im Stadtwald - Hochsitz brennt

Am 28.09.20 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer vorsätzlichen Brandstiftung im Stadtwald. Hier haben Unbekannte einen Hochsitz in Brand gesteckt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581-930-0 entgegen.

Unbekannte überschwemmen Düngemittellager - Schaden mehrere zehntausend Euro

Vom 25.09.20 bis zum 28.09.20 kam es in der Hafenstraße in Zeit von 17:00 - 07:00 Uhr zu einer Überschwemmung. Unbekannte setzten ein Düngemittelaußenlager im Hafen Uelzen beabsichtigt unter Wasser, sodass Düngemittel im Wert von mehreren zehntausend Euro unbrauchbar gemacht worden sind. Ermittelt wird jetzt wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Uelzen, Tel.: 0581-930-0 zu melden.

