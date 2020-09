POL-LG: ++Zeugenaufruf - Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten - Polizei sucht Handyfilmer++Häusliche Gewalt - Expartner wird 10 Tage weggewiesen ++Fahrräder entwendet - Tatverdächtige gestellt++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Zeugenaufruf - Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten - Polizei sucht Handyfilmer

Bereits am 20.08.20 kam es um 15:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Theodor-Heuss-Straße. Fünf männliche Personen schlugen mit Fäusten einen 44-jährigen Syrer, welcher auf einer Bank saß. Eine Person zog hierbei ein Messer und verletzte das Opfer damit leicht am Kopf. Anschließend flüchteten die fünf Personen. Zwei syrische Tatverdächtige, (22 und 37), konnten durch die Polizei im Nahbereich festgestellt werden. Vorausgegangen seien nach Angaben der Beteiligten Streitigkeiten zwischen mehreren Kindern. Personen, welche Zeugen dieses Vorfalls geworden sind und mit ihren Handys die Situation vor Ort gefilmt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215 oder 04131-8306-2315 in Kontakt zu setzen.

Häusliche Gewalt - Expartner wird 10 Tage weggewiesen

Zwischen zwei Expartnern, welche noch in einer gemeinsamen Wohnung in der Lünertorstraße leben, kam es am 27.09.20 gegen 12 Uhr zu Streitigkeiten, in dessen Folge ein 35-jähriger Iraker seine ehemalige 37-jährige iranische Lebensgefährtin körperlich mehrfach angegriffen hat. Die hinzugerufene Polizei verwies den Mann für 10 Tage aus der gemeinsamen Wohnung, die gemeinsamen Kinder (1 und 3) blieben unverletzt. Später am Tag betrat er trotz Wegweisung erneut die Wohnung und beleidigte seine ehemalige Partnerin, daraufhin wurde er von der Polizei wegen des Verstoßes gegen die polizeiliche Wegweisung in das Gewahrsam verbracht. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und des Verstoßes gegen eine vollziehbare Anordnung ermittelt.

Fahrrad entwendet - Geschädigter findet sein Fahrrad im Internet - Täter "gefasst"

Vom 26.09.20 auf den 27.09.20 wurde in der Zeit zwischen 15 und 01:50 Uhr in der Bardowicker Straße ein Herrenrad der Marke Kalkhoff entwendet. Kurze Zeit später erkannte der Eigentümer des Fahrrades auf einem Kleinanzeigenportal sein Fahrrad wieder und initiierte einen "Scheinkauf". Die zum Treffen hinzugerufene Polizei konnte den mutmaßlichen, bereits einschlägig bekannten 26-jährigen Dieb mit dem Fahrrad feststellen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Wer Hinweise zur Tat geben kann, melde diese der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215.

Mehrere Fahrräder entwendet - Tatverdächtige gestellt

Am 27.09.20 wurden in der Tartuer Straße zwei Tatverdächtige gestellt, nachdem diese die Schlösser von mindestens zwei Fahrrädern mittels eines Werkzeugs "geknackt" hatten. Hier wurden sie durch einen Zeugen beobachtet und durch die alarmierte Polizei im Nahbereich festgestellt. Es handelte sich um einen 30-jährigen serbischen Staatsangehörigen in Begleitung eines 54-jährigen Mannes. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215 entgegen.

Einbruch in Keller - Dieb entwendet Alkohol und Pfandflaschen

Vom 26.09.20 auf den 27.09.20 kam es in der Zeit von 17:00 bis 05:10 Uhr zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt in diesen und entwendete Alkohol- und Pfandflaschen im Wert von circa 100 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131.8306-2215 entgegen.

Unfall auf der Ostumgehung - Fahrer "kippt" mit PKW auf den Grünstreifen

Zu einem Unfall auf der Ostumgehung kam es am 26.09.20 um 17 Uhr. Auf der regennassen Fahrbahn verlor ein 47-jähriger Fahrer eines Hyundai Starex an der Anschlussstelle Neu Hagen die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er den Beschleunigungsstreifen befuhr. Hierbei geriet der PKW ins Schleudern und riss einen Leitpfosten um, anschließend kippte er auf die Seite und blieb so liegen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Hohnstorf - Einbruch in Imbiss - Täter flüchtet unerkannt

In der Nacht vom 26.09.20 auf den 27.09.20 kam es in der Zeit von 21:30 - 07:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Imbiss Am Sportzentrum. Ein Unbekannter versuchte zunächst ein Fenster einzuschlagen. Als dieses misslang, gelangte er durch die Eingangstür in das Innere und entwendete Bargeld aus einer Kasse, sowie ein Mobiltelefon. Der Schaden beläuft sich auf wenige hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215 zu melden.

Brietlingen - Zeugenaufruf - Unfall vom 23.07.20 mit schwerverletzter 17-jähriger

Bereits am 23.07.20 kam es auf einem Radweg gegen 12:40 Uhr zwischen Brietlingen und Lüdershausen zu einem schweren Unfall. Ein älteres Ehepaar fuhr mit den Fahrrädern mittig auf dem Radweg in Richtung Lüdershausen. Ihnen entgegen kam eine 17-jährige Jugendliche auf einem E-Scooter entgegen. Diese musste dem mittig fahrenden Ehepaar ausweichen, kam daraufhin in einen Betonversatz und überschlug sich dadurch. Die 17-jährige wurde dabei schwer verletzt. Das ältere Ehepaar hatte augenscheinlich vom dem Sturz nichts mitbekommen und fuhr weiter. Zeugen und das Paar werden gebeten, sich bei der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136-90059-0 zu melden.

Scharnebeck - Unbekannte beschädigen Kindergartenmaterial

Vom 27.09.20 bis zum 28.09.20 beschädigten Unbekannte in der Zeit von 14:00 bis 08:30 Uhr Am Osterberg mehrere Gegenstände eines Kindergartens. U.a. beschädigten sie diverse Blumentöpfe, Kinderstühle, ein Zeltsegel und den Bauwagen, in dessen Wand sie ein Quadrat ritzten. Die Spitze des Ofenrohres wurde ebenfalls entfernt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136-90059-0 zu melden.

Uelzen

Suderburg - Unbekannte dringen in Schulbus ein

Am Wochenende vom 25.09.20 bis zum 28.09.20 kam es in der Zeit zwischen 14 - 07 Uhr möglicherweise zu dem Versuch, einen Schulbus in der Marktstraße zu entwenden. Der Bus wurde dort über das Wochenende auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes geparkt. Unbekannte drangen durch eine Notentriegelung in das Innere des Busses ein und entwendeten eine Kunststoffabdeckung und eine Tankkarte. Der Schaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel.: 05826-95897-0 entgegen.

