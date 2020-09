POL-LG: ++ Ermittler machen Pkw-Aufbrecher "dingfest" ++ in Serie Autos aufgebrochen ++ Polizei ermittelt aufgrund insgesamt 18 Taten seit Ende Juni im Uelzener Stadtgebiet ++ mit "Nothammer" ...

Polizeiinspektion Lüneburg

++ Ermittler machen Pkw-Aufbrecher "dingfest" ++ in Serie Autos aufgebrochen ++ Polizei ermittelt aufgrund insgesamt 18 Taten seit Ende Juni im Uelzener Stadtgebiet ++ mit "Nothammer" Scheiben eingeschlagen ++ 22-Jähriger vorläufig festgenommen ++ Haftbefehl erlassen ++

Uelzen

Einen dringend tatverdächtigen Pkw-Serien-Aufbrecher konnten Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen jetzt "dingfest" machen. Seit Ende Juni dieses Jahres war es bis letzte Woche im Uelzener Stadtgebiet sowie am Stadtrand zu insgesamt 18 Aufbrüchen von Pkw gekommen. In fast allen Fällen wurde jeweils eine Seitenscheibe zerstört und Bargeld, EC-Karten sowie Handtaschen und Rucksäcke erbeutet. Die Taschen wurden im Umfeld wieder weggeworfen. Betroffen waren u.a. auf abgelegenen Plätzen oder Parkplätze abgestellte Pkw verschiedenster Marken ... u.a. in der Fischerhofstraße, Buchenberg, Peter-Cordes-Weg, Kämpenweg, Ernststraße, Ebstorfer Straße, Friedrichstraße, Wiedemannskoppel, Ripdorfer Straße, Ripdorfer Weg, Albertstraße, Hagenskamp und Greyerstraße.

Letztmalig wurde am 24.09.20 auf dem Parkplatz des Oldenstädter Sees, Zum See, ein VW Tiguan aufgebrochen und Bargeld, Papiere sowie eine EC-Karte erbeutet. Anhand von Videoaufnahmen bei Transaktionen/Einkäufen mit den erbeuteten EC-Karten konnten die Ermittler einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 22 Jahre alten algerischen Staatsbürger aus Uelzen identifizieren und diesen nach einer Transaktion an einer Tankstelle im Rahmen der Fahndung in den Mittagsstunden des 24.09. in der Gudestraße antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem 22-Jährigen, der in einer Uelzener Unterkunft gemeldet ist, konnten die Beamten auch einen sog. "Nothammer" und eine geringe Menge Betäubungsmittel sicherstellen. Der algerische Staatsbürger wurde aufgrund Flucht- und Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter beim Amtsgericht Uelzen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 22-Jährige schweigt zu den Vorwürfen.

Die Ermittlungen zu weiteren Pkw-Aufbrüchen und weiteren Straftaten dauern an.

++ Bild eines aufgebrochen Pkw Daimler-Benz am 20.09. in der Scharnhorststraße in Uelzen unter www.polizeipresse.de ++

