POL-LG: ++26-jähriger nimmt 12-jährigem Fahrradfahrer die Vorfahrt - Kind schwer verletzt++Amtsbekannter Mann wieder ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs - Ingewahrsamnahme++Unbekannter entwendet Mountainbike++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Unbekannter entwendet Mountainbike von Fahrradträger

Ein Unbekannter entwendete vom 29.09.20 auf den 30.09.20 in der Zeit von 19:00 - 08:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Soltauer Straße ein auf einem PKW-Fahrradträger befindliches Mountainbike. Hierbei manipulierte er mit einem unbekannten Gegenstand am Schloss des Bügels und konnte dieses dadurch öffnen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215 entgegen.

Amtsbekannter Mann wieder ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs - Ingewahrsamnahme

Der amtsbekannte 58-jährige Mann betrat am 30.09.20 gegen 18 Uhr in der Wallstraße erneut einen Linienbus ohne Mund-Nasen-Schutz, obwohl er ein Betretungsverbot für sämtliche Busse hat. Als er trotz Aufforderung den Bus nicht verlassen wollte, nahm ihn die Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Am 01.10.20 betritt er um 07:38 Uhr trotz bestehendem Hausverbot die Räumlichkeiten einer Bankfiliale Am Sande und manipuliert an den Kontoauszugsdruckern, sodass diese eine Störung anzeigen. Eine mögliche Beschädigung wird noch geprüft. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Bleckede OT Alt Garge - Unbekannter entwendet Sägen aus Garage

In der Nacht vom 30.09.20 auf den 01.10.20 entwendete ein Unbekannter in der Zeit von 20:00 - 07:00 Uhr eine Motorsäge und eine Baumpflegesäge aus einer geschlossenen Garage im Rosenweg. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852-95177-0 entgegen.

Uelzen

Lüder - 26-jähriger nimmt 12-jährigem Fahrradfahrer die Vorfahrt - Kind schwer verletzt

Am 29.09.20 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem schweren Unfall auf der Hauptstraße. Ein 26-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr den Birkenweg in Fahrtrichtung Hauptstraße und wollte nach links in Fahrtrichtung Röhrsen einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, bervorrechtigten, 12-jährigen Jungen auf seinem Noxon-Crossbike und es kam zur Kollision. Das Kind wurde dabei schwer verletzt, am PKW und Fahrrad entstand Sachschaden.

