POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 03./04.10.2020++

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht

Freitagnacht beschädigt ein Fahrzeug einen Holzzaun in der Straße "Bei der Pferdehütte". Der Verursacher entfernt sich hierauf unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 entgegen.

Lüneburg - Körperverletzung

Ein 24-jähriger Mann verletzt in der Freitagnacht nach verbalen Streitigkeiten "Am Stintmarkt" einen 20-jährigen Mann mit einem Faustschlag ins Gesicht.

Lüneburg - Alkoholisierte Radfahrer

Ein alkoholisierter 21-jähriger Radfahrer stürzt am frühen Samstag in der Lüneburger Fußgängerzone. Er muss aufgrund leichter Verletzungen mittels Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Am Samstagnachmittag stürzt ein 61-jähriger Radfahrer ebenfalls alkoholbedingt mit 1,67 Promille im Bereich der Lüneburger Innenstadt und verletzt sich leicht. Bei beiden Radfahrern werden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Im Bereich des Landkreises Lüchow-Dbg. und im Amt Neuhaus ereigneten sich keine presserelevanten Sachverhalte.

Uelzen

Diverse Trunkenheitsfahrten im Landkreis Uelzen

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, kontrollierten Beamte in der Ortschaft Hansen eine 39jährige in ihrem VW Passat. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Dame unter Alkoholeinfluß stand. Ein Test ergab 0,64 Promille, weswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Betroffene erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Ebenfalls betrunken mit seinem Pkw unterwegs war ein 21jähriger zwischen Uelzen und Kirchweyhe. Zeugen hatten den Mann beobachtet und die Polizei gerufen. Da der Alcotest des Herrn einen Wert von 1,57 Promille ergab, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Am Samstagmorgen kam es an der B 71, in der Nähe der Ortschaft Gerdau, zu einem Streit zwischen einem 27jährigen Autofahrer und einem 55jährigen Radfahrer. Dabei bemerkte der Radler, dass sein Gegenüber nach Alkohol roch. Couragiert nahm er dem Herrn den Fahrzeugschlüssel weg und rief die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille beim Fahrzeugführer. Auch diesen Verkehrsteilnehmer erwartet ein Strafverfahren, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Auch gegen einen betrunkenen Radfahrer mußte ein Strafverfahren eingeleitet werden. Der 55jährige aus Bad Bevensen fiel Beamten aufgrund seiner Fahrweise in Uelzen auf. Einen Alkoholwert muß das Ergebnis der durchgeführten Blutentnahme ergeben.

Zu einem Streit kam es am Samstagabend zwischen einem russischen und einem polnischen Lkw-Fahrer, die ihre Sattelzüge eigentlich zur Nachtruhe auf einem Parkplatz abgestellt hatten. Polizeibeamte schlichteten und ermahnten die Beteiligten, nicht mehr zu fahren, da sie alkoholisiert waren. Da der 30jährige polnische Fahrer wohl nicht mehr neben seinem aggressiven Kontrahenten nächtigen wollte, fuhr einige Zeit später zunächst seine 29jährige Begleiterin den Sattelzug weiter auf der B4 Richtung Norden, danach er selbst. Sie konnten durch Polizeibeamte angetroffen, der Lkw abgestellt werden. Die Dame pustete 0,56 Promille, der Herr 1,54 Promille. Den 30jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, die Dame ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Platzverweis nicht nachgekommen

Eigentlich wollten Einsatzkräfte einem 61 Jahre alten Mann nur helfen, da er scheinbar hilflos im Bereich Gudesstraße lag. Beim Anblick der Beamten wurde er jedoch wieder bewegungsfähig und renitent. Er beleidigte die Uniformierten und kam einem Platzverweis nicht nach. Deswegen mußte er die folgenden Stunden zu in der Gewahrsamszelle verbringen.

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, wurde ein 21jähiger bei einem Verkehrsunfall zwischen Böddenstedt und Klein Süstedt schwer verletzt. Der junge Mann war mit seinem Mazda ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve in's Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb dann auf dem angrenzenden Acker stehen.

Schwerer Verkehrsunfall

Bereits am Donnerstag, 01.10.2020, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 270. In Höhe der Ortschaft Bollensen geriet ein 61jähriger mit seinem Skoda aus unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Ford eines 26jährigen zusammenstieß. Beide Fahrzeugführer, sowie die beiden 58jährigen Insassen im Skoda und auch die 28jährige und die 19jährige Mitfahrerin im Ford wurden nicht unerheblich verletzt. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Lüneburg geflogen, die anderen Verletzten mit Rettungswagen in die Krankenhäuser Uelzen und Gifhorn gebracht.

Unterstützung der Feuerwehr

Am Samstagmorgen wurden Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Oldenstadt durch Polizeibeamte unterstützt. Der Verdacht, es könnten sich gefährliche Substanzen auf einem Grundstück befinden, bestätigte sich nicht. Alle Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

