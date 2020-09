Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200929.3 Itzehoe: Auspuffanlage abgebaut

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein Dieb von einem auf einem Parkplatz in Itzehoe abgestellten Auto die Auspuffanlage abgebaut und entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht zum Montag stellte der Anzeigende seinen Mercedes-Leihwagen gegen 01.00 Uhr auf dem Parkplatz im Holzkamp ab. Zu diesem Zeitpunkt war der Wagen noch unversehrt. Als der Mieter das Fahrzeug am Vormittag desselben Tages wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass eine Person den Diffusor samt den Auspuffblenden abmontiert hatte. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf etwa 500 Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell