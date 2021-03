Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Forstmaschine-Sachschaden 200.000 EUR, LK MSE

PR Malchin (ots)

Am 01.03.2021 gegen 16:12 Uhr ereignete sich ein Fahrzeugbrand auf der B104.Der 26-jährige Fahrer einer selbstfahrenden Forstmaschine der Marke Harvester befuhr die B104 aus Fahrtrichtung Stavenhagen kommend in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der "Sprint"-Tankstelle in Malchin bemerkte der deutsche Fahrer plötzlich einen Brandausbruch im Motorraum.Der Maschinenführer konnte noch rechtzeitig den Harvester von der Bundesstraße weg auf einen angrenzenden Parkplatz gegenüber der Tankstelle lenken, sodass für den fließenden Verkehr keine gravierenden Behinderungen entstanden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Malchin, Stavenhagen und Gielow waren mit sechs Einsatzfahrzeugen im Löscheinsatz, um den Fahrzeugbrand bis 17:00 Uhr zu bekämpfen. Brandursache war ein technischer Defekt an der Forstmaschine. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 200.000 Euro. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

