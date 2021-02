Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl einer Natursteinbank vom Friedhof in 17235 Strelitz-Alt

Bild-Infos

Download

Neustrelitz (ots)

Im Zeitraum vom 30.01.2021 - 26.02.2021 wurde auf dem Friedhof in Strelitz-Alt, an der Carl-Meier-Straße, eine Natursteinbank von einem Grab entwendet. Der oder die unbekannten Täter begaben sich auf das umfriedete Grab und stießen zunächst die Bank um. Aufgrund der Spuren wird vermutet, dass zum besseren Transport die Beine der Bank abgebrochen wurden. Weiter wird wegen des hohen Eigengewichts der Bank davon ausgegangen, dass die Täter zum Abtransport, vom Friedhofsgelände herunter einen Handwagen oder ein anderes Hilfsmittel benutzt haben könnten. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 258 100, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 600,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell