Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in Kindergarten

Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.45 Uhr, schlugen Einbrecher an einem Kindergarten an der Hochstraße eine Scheibe ein und drangen in das Gebäude.

Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen. Derzeit ist nicht klar, ob oder was die Ganoven stahlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell